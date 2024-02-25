Названы 15 альтернатив самому дешевому кроссоверу Tesla 1 25.02.2024, 9:42

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Есть интересные варианты.

Недавно компания Tesla ответила на ожидания фанатов и потенциальных покупателей – многие интересовались обновленным электрокаром Model Y в 2024 году. Оказалось, что самый дешевый кроссовер компании пока не будет проходить модернизацию. Значит, нужно обратить внимание на альтернативы.

Кроссовер Tesla Model Y сильно примелькался. А если в 2024 году модернизацию ждать не стоит, лучше выбрать любого из более современных соперников. В TopSpeed назвали подходящие модели.

15 электромобилей вместо Tesla Model Y:

Kia EV6;

Hyundai Ioniq 5;

Ford Mustang Mach-E;

Genesis GV60;

Volkswagen ID.4;

Honda Prologue;

Audi Q4 E-tron;

Volvo XC40 Recharge;

Polestar 2;

Hyundai Kona Electric;

Chevrolet Blazer EV;

Nissan Ariya;

Toyota bZ4X;

Chevrolet Equinox EV;

Fisker Ocean.

Электрокар Kia EV6 назвали самым логичным выбором из-за его современности и набора качеств. А Hyundai Ioniq 5 является интересным аналогом с совершенно другим дизайном.

Другие интересные варианты – Volkswagen ID.4, Honda Prologue, Volvo XC40 Recharge, Chevrolet Blazer EV, Fisker Ocean.