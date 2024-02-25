Названы 15 альтернатив самому дешевому кроссоверу Tesla

Названы 15 альтернатив самому дешевому кроссоверу Tesla1
- 25.02.2024, 9:42
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Есть интересные варианты.
Недавно компания Tesla ответила на ожидания фанатов и потенциальных покупателей – многие интересовались обновленным электрокаром Model Y в 2024 году. Оказалось, что самый дешевый кроссовер компании пока не будет проходить модернизацию. Значит, нужно обратить внимание на альтернативы.
Кроссовер Tesla Model Y сильно примелькался. А если в 2024 году модернизацию ждать не стоит, лучше выбрать любого из более современных соперников. В TopSpeed назвали подходящие модели.
15 электромобилей вместо Tesla Model Y:
Kia EV6;
Hyundai Ioniq 5;
Ford Mustang Mach-E;
Genesis GV60;
Volkswagen ID.4;
Honda Prologue;
Audi Q4 E-tron;
Volvo XC40 Recharge;
Polestar 2;
Hyundai Kona Electric;
Chevrolet Blazer EV;
Nissan Ariya;
Toyota bZ4X;
Chevrolet Equinox EV;
Fisker Ocean.
Электрокар Kia EV6 назвали самым логичным выбором из-за его современности и набора качеств. А Hyundai Ioniq 5 является интересным аналогом с совершенно другим дизайном.
Другие интересные варианты – Volkswagen ID.4, Honda Prologue, Volvo XC40 Recharge, Chevrolet Blazer EV, Fisker Ocean.