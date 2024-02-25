Сырский и Умеров прибыли на передовую 25.02.2024, 11:20

Стало известно, с какой целью.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты военных на фронте.

Об этом сообщает Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.

«Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск», - пишет Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, вместе с командующими была тщательно проанализирована ситуация и обсуждены шаги на будущее, в частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиления отдельных участков.

Также Сырский отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих и военнослужащих.

«Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые не имеют системного характера. Безотлагательно приняли решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери», - добавил главнокомандующий ВСУ.