Умеров: У Украины есть мощный план на 2024 год 25.02.2024, 13:02

Он даст результат.

У Украины есть план на 2024 год, который публично не разглашается. В то же время он мощный и принесет результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова во время форума «Украина. Год 2024».

«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», - заявил Умеров.