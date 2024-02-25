ВСУ разбили россиян, пытавшихся закрепиться в Работино 2 25.02.2024, 14:15

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Вместо взятия населенного пункта оккупанты потерпели сокрушительное поражение.

Российские военные пропагандисты в очередной раз распространяют дезинформацию о своих «успехах» на фронте. Сегодня они заявили о «закреплении» войск ВС РФ в населенном пункте Работино на Запорожье, однако реальность оказалась совсем иной.

Известный украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео, на котором запечатлена провальная атака 70-го гвардейского мотострелкового полка российских войск, которая была разгромлена подразделениями ВСУ.

На видео видно, как бронетехника россиян следовала в направлении Работино, однако попала под массированный обстрел артиллерии, беспилотников и наткнулась на минные заграждения.

В результате атаки большая часть техники была уничтожена, а личный состав понес тяжелые потери.

Вместо «закрепления» в населенном пункте российские войска потерпели сокрушительное поражение.