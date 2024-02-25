Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкиного под Авдеевкой 1 25.02.2024, 16:58

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Бои продолжаются.

Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкиного под Авдеевкой. Российская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Это то, что было на утро. Но ситуация динамичная, она может меняться», - сказал он в разговоре с изданием, добавив, что ВСУ отошли на ранее заготовленные позиции.

По словам Лиховия, россияне продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении и действуют с поддержкой артиллерии и авиации.

«Россияне штурмуются при поддержке авиации и артиллерии. Дополнительными силами пытаются вести наступательные силы на данном направлении», - добавил спикер ОСУВ «Таврия».

Отметим, вчера проект Deepstate сообщил о потере украинскими военными села Ласточкино под Авдеевкой. Проект опубликовал карту боевых действий, на которой село было обозначено как оккупированная территория.