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Минское «Динамо» узнало соперника по плей-офф КХЛ

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  • 25.02.2024, 19:27
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Минское «Динамо» узнало соперника по плей-офф КХЛ

Белорусская команда еще ни разу не выходила во второй раунд.

Минское «Динамо» узнало соперника по плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В 1/8 финала белорусская команда сыграет с московским «Динамо».

Это стало понятно после того, как СКА проиграл 25 февраля «Куньлуню». Московское «Динамо» обеспечило себе победу в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. А минское «Динамо» вне зависимости от результата последнего игрового дня финиширует восьмым.

Белорусская команда один раз встречалась с одноименным российским клубом в нокаут-раунде. Это было в 2012 году, и тогда московское «Динамо» легко выиграло серию до четырех побед — 4:0.

Первые два матча предстоящей серии пройдут в российской столице, а затем два поединка примет «Минск-арена». Игры 1/8 финала плей-офф КХЛ запланированы с 29 февраля по 13 марта. Напомним, минское «Динамо» ни разу в клубной истории не выходило во второй раунд.

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