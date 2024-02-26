Ситуация на Купянском направлении резко изменилась 26.02.2024, 13:02

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В ВСУ раскрыли план врага.

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 24 февраля россияне не совершали наступательных операций на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСУВ «Хортица» Илья Евлаш указывает на то, что причиной таких действий врага является перегруппировка на данном участке фронта. Об этом он рассказал в комментарии изданию liga.net.

«Когда мы не видим что-то о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами с бомбардировщиков и так далее», - сказал он.

Евлаш также отметил, что перегруппировка российских войск на Купянском направлении боевых действий связана с тем, что враг получил план от военного руководства РФ, который предусматривает перегруппировку сил для продолжения наступления.

«Скорее всего, такое «затишье» в боевых столкновениях связано именно с этим. Противник там аккумулирует свои резервы в попытке прорвать фланг нашей обороны, и, конечно, основной целью россиян на этом направлении является город Купянск», - сказал военный.