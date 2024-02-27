Белоруску пытались задушить в центре Варшавы 27.02.2024, 3:36

За жизнь девушки борются врачи.

В воскресенье, 25 февраля, в центре Варшавы нашли 23-летнюю белоруску без сознания со следами удушения на теле. Девушку реанимировали и в критическом состоянии доставили в больницу, за ее жизнь борются врачи. Вечером того же дня задержали молодого человека, который, по версии следствия, причастен к нападению. Дело против него возбуждено по статьям, связанным с изнасилованием и покушением на убийство, пишет MOST.

Девушку нашли на лестничной клетке дома № 47 по улице Żurawiа. По сообщению польских медиа, она была голой. Информация о преступлении разнится. Miejski Reporter сообщил, что преступник напал на жертву сзади и, приставив нож к горлу, втянул в ворота дома, изнасиловал, а затем стал душить. Другие ресурсы со ссылкой на полицию не подтверждают эпизод с нападением с ножом.

После совершения преступления мужчина сделал покупки в магазине недалеко от места преступления, сел в трамвай и уехал. Около 18.30 того же дня его задержали в квартире в варшавском районе Мокотув. По разным данным, ему от 23 до 30 лет. Miejski Reporter сообщил, что у него дома полицейские нашли литературу на тему убийств и изнасилований. По данным TVP.info, в прошлом у задержанного были проблемы с наркотиками.

27 февраля мужчину допросят и предъявят ему обвинения. Ему грозит пожизненное заключение.

Первоначально сообщалось, что жертвой стала украинка. Однако 26 февраля Miejski Reporter и TVP.info сообщили, что девушка — гражданка Беларуси.