Воздушные силы Украины: От границы с Молдовой движутся странные БПЛА

Воздушные силы Украины: От границы с Молдовой движутся странные БПЛА3
- 27.02.2024, 8:22
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В Хмельницкой области прогремели взрывы.
Воздушные силы ВСУ вечером 26 февраля сообщили, что неопределенные БПЛА направляются от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.
Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Хмельницкой областях.
В 23:25 украинские военные сообщили об угрозе ударных БПЛА в Ровенской области.
В 23:31 Воздушные силы уточнили, что БПЛА в Ровенской области направляется на север.
Также корреспонденты «Суспільного» сообщили, что в Хмельницкой области прогремели взрывы.
В 23:48 появилась информация о вражеских БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины.
Направление движения – юго-западнее.
В 23:58 уточнили, что БПЛА следует курсом на Харьков.
В 00:37 раздался отбой воздушной тревоги.