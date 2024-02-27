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Воздушные силы Украины: От границы с Молдовой движутся странные БПЛА

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  • 27.02.2024, 8:22
  • 9,128
Воздушные силы Украины: От границы с Молдовой движутся странные БПЛА

В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Воздушные силы ВСУ вечером 26 февраля сообщили, что неопределенные БПЛА направляются от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.

Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Хмельницкой областях.

В 23:25 украинские военные сообщили об угрозе ударных БПЛА в Ровенской области.

В 23:31 Воздушные силы уточнили, что БПЛА в Ровенской области направляется на север.

Также корреспонденты «Суспільного» сообщили, что в Хмельницкой области прогремели взрывы.

В 23:48 появилась информация о вражеских БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины.

Направление движения – юго-западнее.

В 23:58 уточнили, что БПЛА следует курсом на Харьков.

В 00:37 раздался отбой воздушной тревоги.

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