Премьер Палестинской автономии подал в отставку 27.02.2024, 9:15

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Мохаммед Штайе

В чем причина?

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе подал в отставку. Он отметил, что это шаг к формированию согласия среди палестинцев относительно политических соглашений после войны из Израиля ХАМАС.

Об этом сообщает Associated Press.

Мохаммед Штайе решил пойти из-за давления Соединенных Штатов на президента Палестинской автономии Махмуда Аббуса с целью начала политических реформ. Кроме того, он отметил, что «решение уйти в отставку было принято на фоне эскалации на Западном берегу и Иерусалиме, а также войны, геноцида и голода в секторе Газа».

В обращении в кабинет министров Штайе отметил, что следующий этап должен учитывать новую реальность в Газе после пяти месяцев боевых действий. Он подчеркнул необходимость новых правительственных и политических изменений, а также переговоров о национальном единении. Это потребует «распространения властей Автономии на всю территорию Палестины».

Ожидается, что президент Аббас изберет главу Палестинского инвестиционного фонда Мохаммада Мустафу, следующим премьер-министром. Он экономист с американским образованием и имеет опыт работы во Всемирном банке и на других должностях в палестинских властях, говорится в сообщении.