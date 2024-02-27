Появились новые подробности о том, как белоруску пытались задушить в центре Варшавы 27.02.2024, 10:37

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Нашлись очевидцы нападения, которые помогли восстановить последовательность событий.

Утром 25 февраля в самом центре Варшавы нашли травмированную жертву изнасилования, рассказывал ряд польских СМИ, в том числе «Gazeta Wyborcza» и «Nasze miasto». Издания «Miejski Reporter» и TVP.info узнала, что жертва – гражданка Беларуси.

Как рассказывают польские журналисты, женщину примерно 20 лет нашли утром в бессознательном состоянии и без одежды на лестнице одного из домов в районе улицы Żurawiej, 47.

Сообщалось, что женщину нашли без одежды, со следами удушения и без признаков жизни – ходили даже слухи, что она умерла. Пострадавшую доставили в реанимацию. По данным на полдень 26 февраля женщина оставалась в тяжелом состоянии.

На месте полиция оцепила несколько улиц. После просмотра камер наблюдения нашли подозреваемого – около 18:30 задержали 30-летнего (по другим данным, 23-летнего) мужчину в квартире на улице Rakowieckiej. В квартире нашли книги об убийствах и изнасилованиях. Если его вина подтвердится, ему грозит пожизненное заключение.

По неофициальным данным издания Miejski Reporter, нашлись также очевидцы происшествия. Согласно TVP.info, задержанный – поляк, имевший в прошлом проблемы с наркотиками.

Издание приблизительно реконструировало последовательность событий. Около 5 утра мужчина длительное время следил за девушкой, которая шла и шаталась – возможно, была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Преступник надел балаклаву, подошел к ней сзади, приставил к горлу нож и затащил в ворота дома. Под воротами они находились около 30 минут, преступник брутально изнасиловал девушку и пытался задушить, после чего вышел, словно ничего не случилось, сходил в магазин за покупками, разбросал вещи жертвы по нескольким улицам в окрестностях, сел в трамвай и уехал.

«Это касается не только Варшавы, но и всех крупных городов, – сказал изданию Nasze miasto представитель комендатуры столичной полиции Роберт Шумята. – Особенно после наступления темноты нужно обращать внимание, где идете, держаться публичных мест, избегать ворот, зарослей, темных улочек и парков.

Полицейские патрулируют улицы 24 часа в день, но все должны понимать, что мы не можем быть везде одновременно. Помните, что если возвращаетесь с мероприятия ночью, не идите в одиночку, старайтесь держаться группами или вызывать такси. Можно также поддерживать постоянный контакт с друзьями по телефону во время возвращения домой.

Если почувствуете какую-то угрозу, не бойтесь звонить на номер 112»