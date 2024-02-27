LG, Bosch и Sony решили закрыть магазины в России 2 27.02.2024, 10:39

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Из-за «отсутствия поставок» и истечения договоров аренды.

Монобрендовые магазины бытовой техники и электроники LG, Bosch и Sony начали закрываться по всей России из-за «отсутствия поставок» и истечения договоров аренды, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

В техподдержке компаний изданию подтвердили эту информацию и сообщили о распродаже остатков товара. По данным «Коммерсанта», торговые точки компаний из Южной Кореи, Германии и Японии займут поставщики из Турции и Китая.

После начала войны в Украине ряд иностранных брендов, в том числе LG, Bosch и Sony, прекратили поставки своей продукции в Россию. Закрытие их магазинов спустя два года обусловлено долгосрочными договорами аренды, расторжение которых могло привести к штрафам и необходимости внести все платежи, пояснил источник «Коммерсанта» среди крупных ретейлеров.

«Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было «досидеть» до конца контракта, хотя официальные поставки встали», — отметил собеседник издания.

По его словам, в сложившейся ситуации магазины бытовой техники оказались убыточными, а производители перестали нуждаться в продвижении своих товаров в России.

LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года, но пообещала «следить за развитием ситуации». Также была остановлена работа завода южнокорейской компании в подмосковной Рузе.

Sony приостановила все поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию, а также продажи приставок PlayStation. Кроме того, японская компания объявила, что пожертвует $2 млн пострадавшим во время войны в Украине.

Bosch остановила производство на семи российских предприятиях в марте 2022 года. В немецкой компании объяснили это тем, что есть риск использования ее продукции в «негражданских» целях. После этого Bosch начала распродавать свои заводы: предприятие в Энгельсе купил холдинг S8 Capital, а ООО «Роберт Бош Самара» — ФГУП «НАМИ». В конце 2023 года на финальной стадии находились переговоры о продаже заводов Bosch в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding.