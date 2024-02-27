Американец подслушивал телефонные разговоры своей жены и разбогател почти на $2 миллиона 6 27.02.2024, 10:43

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История получила неожиданный финал.

Жителя Хьюстона (штат Техас) обвинили в инсайдерской торговле после того, как он незаконно заработал на бирже 1,76 млн долларов. Американец подслушивал рабочие звонки своей жены и благодаря полученной информации провел выгодную сделку, пишет Business Insider.

Жена 42-летнего Тайлера Лаудона занимала руководящий пост в нефтегазовой компании BP. Пара работала дома на удаленке, и благодаря этому мужчина хорошо слышал, о чем говорит его супруга на рабочих созвонах.

Так, в феврале 2023 года американец подслушал, что BP намерена приобрести компанию TravelCenters of America за 1,3 млрд долларов. Ничего не сказав жене, он заранее купил 46 450 акций TravelCenters of America. А после объявления о поглощении цена акций предприятия выросла на 71%, и мужчина продал с прибылью все, что приобрел накануне.

Но затем Лаудон узнал, что BP начала расследование из-за возможной утечки информации, и признался в содеянном жене. Он объяснил свой поступок тем, что «не хотел, чтобы она больше работала сверхурочно». В свою очередь женщина доложила об инциденте руководству.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Лаудона в инсайдерской торговле. В заявлении говорится, что он «воспользовался условиями своей удаленной работы и доверием жены, чтобы извлечь выгоду из информации, которая, как ему было известно, являлась конфиденциальной».

Супругу Лаудона уволили из компании, хотя ее вина не была доказана. После этого она съехала из дома, а спустя несколько месяцев подала на развод. Ее не разжалобило даже полученное от мужа письмо, в котором он извинялся за обманутое доверие.

Американец не стал отрицать обвинений и согласился на вынесение частичного решения. Если оно будет одобрено судом, мужчине придется выплатить долг с процентами и штраф, также он будет лишен возможности занимать определенные руководящие должности.