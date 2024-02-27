ВСУ раскрыли детали пролета дрона РФ через Молдову 27.02.2024, 11:21

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Маневрирование было очень сложным.

У российского дрона, пролетевшего через Молдову во время атаки по территории Украины 27 февраля, было «очень сложное маневрирование». Он пролетел там несколько километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

«Один из дронов, который был направлен на Одесскую область, имел очень сложное маневрирование. И, очевидно, провокативно был заложен маршрут с пересечением государственной границы на ее украинско-молдавском участке. Мы зафиксировали это пересечение границы, и пролетев там несколько десятков километров, дрон вернулся в воздушное пространство Украины и был уничтожен силами ПВО», - сказала она.

Комментируя реакцию Кишинева, где отрицали пролет российского дрона через территорию Молдовы, спикер отметила, что там, скорее всего, нет достаточного количества информации по этому поводу.

«К сожалению, мы уже имеем такой опыт в течение полномасштабного вторжения. Сначала говорят, что ничего не было, а потом происходит прояснение ситуации. По всей вероятности, предыдущая информация была не очень тщательно проверена. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами и я думаю, что довольно скоро ясность будет внесена», - добавила Гуменюк.