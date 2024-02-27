В ВСУ озвучили детали уничтожения еще одного бомбардировщика Су-34 РФ 27.02.2024, 13:41

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Командующий Воздушных сил Украины дал совет российским летчикам.

Российские оккупанты продолжают нести большие потери не только личного состава, но и техники. В этот раз украинским защитникам удалось уничтожить еще один самолет Су-34. Об этом в своем Telegram-канале написал командующий Воздушных сил Николай Олещук 27 февраля.

По его словам, произошло это на восточном направлении фронта. Действия Сил обороны привели к тому, что на счету у противника еще минус один истребитель-бомбардировщик, которым он регулярно атаковал украинскую территорию.

«Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз», — заявил Николай Олещук.

Отдельно командующий Воздушных сил поблагодарил всех причастных за боевую работу, которая приближает победу Украины.