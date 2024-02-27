Почти 400 населенных пунктов в России попали под обстрелы с начала войны в Украине 2 27.02.2024, 14:27

За последние 9 месяцев атаки ВСУ на российские регионы происходили практически ежедневно.

Около 400 населенных пунктов в России подверглись обстрелам за два года войны, подсчитало издание «Верстка», основываясь на сообщениях глав регионов, СМИ, управлений СК и МЧС.

За последние 9 месяцев, сообщает издание, атаки со стороны Украины на российские регионы происходили ежедневно за единственным исключением. При этом со временем растут дистанции, на которых Украина поражает объекты инфраструктуры России.

Нападениям со стороны Украины подверглись населенные пункты в и 17 регионах России, в том числе в Белгородской, Курской, Брянской, Московской и других областях, а также в аннексированном Крыму и Севастополе. Всего к 23 февраля 2023 года известно не менее чем о 404 населенных пунктах и районах (в 21 случае сообщалось об атаках на районы и округа без указания конкретного населенного пункта), которые подверглись атакам.

Количество обстрелов со временем росло: если в апреле-июне 2022 года атаки происходили каждый второй день, то с мая с мая 2023 года они стали ежедневными, за одним исключением — 24 ноября 2023 года.

За 730 дней военных действий на российские регионы произошло как минимум 4246 атак: 354 — в 2022 году, 3166 — в 2023 году и 726 — за первые месяцы 2024 года. Как минимум 1170 раз российские регионы обстреливали из минометов, 784 раза — с использованием дронов-камикадзе или беспилотников, 713 раз — с использованием ствольной артиллерии, 50 раз — из реактивных систем залпового огня. Больше всего атак приходится на Белгородскую область.