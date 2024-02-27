В Курске прогремели мощные взрывы 4 27.02.2024, 14:34

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Россияне запаниковали.

Днем 27 февраля в российском Курске прогремели мощные взрывы. Граждане страны-агрессора запаниковали и пожаловались, что громкие «хлопки» были слышны во всех районах областного центра, передает obozrevatel.com.

В свою очередь местные губернатор также отреагировал на взрывы. Об этом пишут российские СМИ.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в регионе «работают» воздушно-космические силы РФ. При этом чиновник не стал уточнять, что именно имеется ввиду под словом «работают».

Момент взрыва попал на камеру виденаблюдения в одном из многоэтажных домов в Курске. Взрыв был такой силы, что от ударной волны затряслись стены.

Один из местных жителей поделился своими впечатлениями от взрыва в Курске. По его словам, он услышал сильный взрыв даже через наушники. При этом мужчина рассказал, что от испуга люди сразу начали разбегаться.

Часть россиян по-традиции заявили в пропагандистских пабликах, что взрывы связаны с переходом истребителя на «сверхзвук». В то же время многие потребовали от губернатора объяснить его сообщение о «работе ВКС РФ».