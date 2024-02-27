OnePlus представила конкурента Apple Watch с автономностью до четырех дней 5 27.02.2024, 14:55

Уникальный гаджет показали на видео.

Спустя три года с релиза своих первых «умных» часов, OnePlus представила их преемника – OnePlus Watch 2. Это реальный конкурент популярных смарт-часов, который обозреватели называют «Apple Watch для пользователей Android».

Главная фишка часов – 100 часов работы без подзарядки. Этого удалось добиться за счет двухпроцессорной архитектуры: фоновые задачи обсчитывает отдельный микроконтроллер. По этому показателю они заметно обходят главных игроков на рынке, включая Apple Watch Series 9 (18 часов) и Pixel Watch 2 (24 часа с always-on display).

OnePlus Watch 2 также имеют круглый циферблат на 1,43 дюймов с AMOLED-матрицей разрешением 466×466 пикселей. У модели стальной безель, достаточный объем памяти (2 ГБ оперативной, 32 ГБ постоянной) есть защита от влаги по стандарту IP68, 100 вариантов кастомизации циферблата. В девайс встроили Bluetooth 5.0, GPS (L1+L5), NFC.

Из функций здоровья есть все то, что предлагают современные смарт-часы – отслеживание качества сна и уровень стресса, определение уровня насыщения крови кислородом, индекс физической активности, GPS-трекинг и, естественно, спортивные режимы. Вся информация агрегируется в приложении OHealth.

В Европе OnePlus Watch 2 стоят 329 евро (~13 500 грн). Продажи начнутся 8 марта.