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Минский аэропорт набирает «тайных пассажиров»

  • 27.02.2024, 15:29
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Минский аэропорт набирает «тайных пассажиров»

Подробности.

Национальный аэропорт Минск набирает «тайных пассажиров». Соответствующая программа мониторинга качества услуг будет запущена с 1 марта. Ее участниками могут стать «инициативные пассажиры, заинтересованные в повышении качества сервиса».

Для этого нужно оставить заявку на сайте аэропорта. При очередном путешествии «тайные пассажиры» получат чек-лист, который нужно будет заполнить в течение 10 дней со дня перелет, а также приложить к нему фотографию или копию посадочного талона.

«Первые и наиболее активные участники программы «Тайный пассажир», а также участники, подготовившие самые информативные отчеты, будут определяться по итогам работы программы и получат сертификаты на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта на определенный период», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

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