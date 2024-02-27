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В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина

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  • 27.02.2024, 16:01
  • 3,884
В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина

Взрывы прогремели и еще на одном объекте.

Утром, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии «Единая Россия». Также они прозвучали и неподалеку от «избирательного участка».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское Сопротивление.

Так, как отмечают в Сопротивлении, партизаны передали «привет» оккупантам и остановили фейковый «избирательный» процесс в захваченном городе.

«В настоящее время враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ТОТ. Поэтому россияне, чтобы не сеять панику, заявляют о мифических БПЛА, якобы ударивших по объектам, хочет это не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Не первый случай

Отметим, что штаб «Единой России» в Новой Каховке взлетает на воздух не впервые. Так, 30 августа 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области также подорвали предвыборный региональный штаб «Единой России».

Кроме того, в мае 2023 года в результате сильного взрыва во временно оккупированном Луганске был ранен депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий.

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