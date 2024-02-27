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Полк Калиновского показал комбинацию бронеавто Humvee с легендарным пулеметом M2 Browning

  • 27.02.2024, 20:54
Полк Калиновского показал комбинацию бронеавто Humvee с легендарным пулеметом M2 Browning

Белорусские добровольцы на фронте в Украине используют натовскую технику.

Подразделение огневой поддержки батальона «Литвин» полка имени Кастуся Калиновского активно использует американское оружие и технику в боевых действиях.

В видео с полигона, которым поделилась пресс-служба полка, белорусские бойцы демонстрируют комбинацию военного бронеавтомобиля Humvee с легендарным пулеметом M2 Browning.

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