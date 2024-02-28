Замначальника погранзаставы «Мокраны» вылетел со службы и теперь немало должен 5 28.02.2024, 8:13

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Что его подвело?

Заместитель начальника погранзаставы «Мокраны» Малоритской пограничной комендатуры, еще не успев отработать распределение, был уволен со службы в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Теперь он должен вернуть немалую сумму за учебу в институте. Как следует из решения суда, молодой офицер захотел заняться бизнесом — его подвело то, что он решил оформить все официально, пишет zerkalo.io.

Парень в свое время поступил в Институт пограничной службы на специальность «оперативная деятельность». Отучившись четыре года и получив звание лейтенанта, был сразу назначен на должность заместителя начальника по оперативной деятельности пограничной заставы «Мокраны» погранкомендатуры «Малорита» Брестской пограничной группы (войсковая часть 2187).

Согласно контракту, после обучения офицер должен был как минимум пять лет отдать военной службе. Парень, судя по всему, отслужил больше половины срока, но до конца ему продержаться не удалось.

Дело в том, что 15 апреля 2023 года молодой замначальника заставы зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Неизвестно, какой бизнес он задумал и успел ли фактически приступить к какой-то предпринимательской деятельности. Но уже сам факт регистрации ИП оказался для него, как для военного, нарушением антикоррупционного законодательства.

Похоже, информация сразу же поступила в войсковую часть. Там быстро провели служебное расследование и в течение пары недель, не позже начала мая, уволили пограничника в запас «в связи с совершением проступка, не совместимого с военной службой», исключили из списков личного состава части и сняли со всех видов обеспечения.

«Не выполнил требования статьи 17 закона «О борьбе с коррупцией», то есть нарушил ограничения, установленные для государственных должностных лиц законодательством о борьбе с коррупцией, совершив проступок, предусмотренный контрактом о прохождении военной службы в качестве основания для его досрочного расторжения», — объясняется в решении суда.

А поскольку контракт с военным расторгли досрочно по его вине, выходит, что он не выполнил обязательства перед Институтом пограничной службы и должен вернуть ему все средства, затраченные на его подготовку. А это не только стоимость учебы, но и затраты на денежное довольствие, питание, военную форму.

Для уволенного пограничника в итоге насчитали долг в 18 951 рубль. На самом деле, для выпускников силовых вузов это не так уж много: общая сумма затрат на учебу может быть в несколько раз больше. Однако долг уменьшается пропорционально сроку, который офицер успел отработать по контракту из положенных пяти лет. Сумма говорит о том, что малоритскому пограничнику не повезло «оступиться» уже ближе к концу своей отработки.

Уволенный офицер 4 мая 2023-го подал рапорт о том, что согласен добровольно возместить расходы на обучение. Он должен был перечислить средства на счет войсковой части. Однако вплоть до середины ноября деньги так и не поступили.

В итоге часть подала иск в суд и потребовала взыскать с экс-пограничника деньги в принудительном порядке. Молодой человек на разбирательство не явился, но передал ходатайство о рассмотрении дела без него и заявил, что с иском согласен только частично.

Рассмотрев имеющиеся материалы, суд решил удовлетворить требования Брестской пограничной группы в полном объеме. Бывшего военного обязали выплатить весь долг в сумме 18 951 рубль, а также госпошлину в размере 5% от исковой суммы — 947 рублей. Решение было вынесено 16 января 2024 года.

Отметим, погранкомендатура «Малорита» контролирует самый западный участок белорусско-украинской границы, а на заставу «Мокраны» приходится его восточная часть, в том числе одноименный пропускной пункт, расположенный на направлении от Кобрина и Бреста к Ковелю. До начала войны в 2022 году «Мокраны» был одним из самых загруженных пунктов пропуска на границе с Украиной.