Бойцы ВСУ засняли неопознанный дискообразный объект на линии фронта 3 28.02.2024, 9:24

4,780

иллюстрационное фото

НЛО показали на видео.

Артиллеристы из 406-й бригады ВСУ обнаружили на линии фронта странный продолговатый объект, который находился в воздухе.

Бойцы успели заснять НЛО на камеры своих дронов, а после выложили видео в Сеть. На кадрах они ругаются и не могут понять, что это за объект и почему тот не движется, а просто завис в воздухе.

Эксперты говорят, что это может быть какой-то корабль, который находился от бойцов ВСУ на расстоянии до 50 км, сообщает DailyMail.

Источник сообщает, что ролик был снят в феврале в зоне боевых действий бойцами из 406-й артиллерийской бригады.

Для этого они использовали один из своих разведывательных беспилотников. Видео сняли с помощью тепловизионного дрона.

На кадрах видно, что НЛО намного теплее, чем все рядом окружающие его предметы. Однако стоит обратить внимание и на тот факт, что на дисплее управления дроном было «сообщение об ошибке».

Один из операторов дрона был уверен, что видел НЛО, так как объект очень долгое время находился в невесомости на одном месте. При этом один из бойцов предлагает протаранить НЛО с помощью дрона.

Этот объект похож на тот, что в мае 2022 года наблюдали в небе над Ираком с помощью тепловой камеры дрона Reaper ВВС США. Тогда СМИ назвали НЛО «багдадским фантомом».

Дроны 406-й бригаде поставляет Фонд DeepInspire. Военный журналист Джо Линдсли, который находится в Украине во Львове, заявил, что этой бригаде поставляются дроны Mavic 3T.

Когда был заснят НЛО, то дрон находился на высоте порядка 152 метров. Эксперты заявляют, что НЛО также находился на той же высоте, что и дрон.

Также следует отметить и тот факт, как один из бойцов 406-й бригады заявил, что на тепловизионных камерах объект в небе не виден.

Журналисты смогли выйти на связь с Павлом Терлецким, который поставляет и обслуживает дроны для 406-й бригады. С его слов, бойцы после 48 часов на линии фронта сейчас на отдыхе, однако обещал выйти с ними на связь и выяснить ситуации с НЛО.

Скептики также изучили 20-секундное видео из зоны боевых действий и пришли к выводу, что ВСУ увидели в небе мираж, известный как «Фата Моргана».

Это когда верхний слой теплого воздуха и нижний слой холодного создают «атмосферный канал». Он преломляется или искривляет свет, создавая некое подобие какого-то предмета в воздухе.

Также это может быть оптическая иллюзия, особенно если съемки происходят возле источника воды. Однако в том районе, где находились бойцы из 406-й бригады, воде нет вообще.

Эксперт по авиационной безопасности отметил, что редко можно увидеть в воздухе неподвижный объект, который засняли бойцы из 406-й бригады.

При этом мираж «Фата Моргана» очень часто меняет свои изображения, а в случае с НЛО в Украине такого эффекта нет.