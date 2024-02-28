закрыть
28 февраля 2024, среда, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уничтожение российских Су-34/35: появились новые спутниковые снимки

  • 28.02.2024, 10:04
  • 3,950
Уничтожение российских Су-34/35: появились новые спутниковые снимки

На месте падения выгорело целое поле.

В сети появились новые спутниковые снимки с мест крушения российских самолетов Су-34/35. Об этом сообщил OSINT-аналитик с ником «Dnipro | OSINT з Гарбузом» в Telegram.

«Мы с появлением хороших спутниковых снимков сразу же проверили заявленные Олещуком места падения российской авиации, он публиковал локацию с помощью системы Cospas-Sarsat, в то же время Fighterbomber (российский летчик Илья Туманов — ред.) отрицал работу этой системы», — говорится в публикации.

Как отмечает аналитик, на более ранних спутниковых снимках показано место падения Су-34/35, сбитого 17 февраля, с дальнейшим возгоранием окрестностей. На новом снимке можно заметить такое же сгоревшее поле после падения Су-34. При этом российские военные блогеры отрицали уничтожение Су-34.

Еще один снимок показывает место крушения Су-34, который был сбит 19 февраля. На свежем снимке видно обгоревший участок поля на месте падения обломков российского самолета.

Кроме того, автор поста показал вероятную локацию сбитого Су-34/35 в районе границы.

«Таким образом мы снова доказали ложь военкоров и повысили доверие Олещуку, ведь его метки не ошибались», — отметил аналитик.

Напомним, 27 февраля Николай Олещук заявил, что Вооруженные силы Украины (второй раз за день сбили российский истребитель Су-34). По его словам, при таких потерях авиации россияне должны были бы задуматься и по крайней мере на время «прекратить авиационные мясные штурмы».

Ранее, с 17 по 21 февраля, украинским военным удалось сбить семь российских истребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин