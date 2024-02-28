В России загадочно исчез крупный банкир 28.02.2024, 11:00

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Владимир Антонов

История в духе самых крутых триллеров.

Российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стали известны подробности загадочного исчезновения банкира, экс-владельца футбольного клуба «Портсмут» и штатного свидетеля по множеству резонансных дел Владимира Антонова. История в духе самых крутых триллеров.

По словам собеседника канала, жена и сын Владимира Антонова (это его вторая семья) проживают за пределами РФ, а сам он один пребывал в большом коттедже на Рублевке. В начале декабря Владимир заехал к родителям, встречался с друзьями. А потом, вдруг, резко пропал. Когда его полное молчание продолжалось три дня, к нему в коттедж поехала близкая родственница. Все указывало на то, что Владимир внутри, но дверь никто не открывал. Тогда на место отправился отец Владимира Александр – тоже в прошлом крупный банкир, переживший два покушения, одно из которых организовал Адам Делимханов. У него были ключи. Внутри коттеджа никого не было, при этом все указывало, что Владимир должен быть внутри. На месте стоял его личный «Мерседес», при входе лежали ключи, документы, сумка, личные вещи.

Сторож коттеджа (единственный, кто из прислуги проживал на месте постоянно) рассказал, в день, когда предположительно пропал Атонов, тот приехал поздно вечером на своем «Мерседес» и вскоре зажегся свет в кабинете. Там видно было Антонова через окно, он работал в кабинете несколько часов. Потом сторож «шефа» не видел.

На месте сложилось ощущение, что Владимир сидел в кабинете, занимался своими делами, а в один момент вышел из дома (сторож не видел этот момент) и пропал. Никаких следов борьбы или пропавших вещей. На камерах тоже ничего подозрительного. «Мерседес» банкира стоял на улице, но был почему-то не закрыт на запирающий механизм. Охрана на КПП коттеджного поселка также ничего подозрительного не отметила, а камера в посёлке не работала в те дни. С тех пор о Владимире не было никаких вестей. Отец Владимира написал заявление в полицию Одинцовского района.

Владимир Антонов был когда-то довольно успешным банкиром (правда, всегда с репутацией участника схем по отмыванию денег), купил банк в Балтии, футбольный клуб Portsmouth и автокомпанию Spyker Cars N. V. В Великобритании. Даже вел переговоры о покупке автогиганта SAAB, Однако, потом в Евросоюзе на него были возбуждены дела и он вынужден был по поддельному паспорту сбежать в РФ. В России Антонов вскоре угодил в СИЗО по обвинению в хищении средств банка «Советский». Однако, получил небольшой срок, по выходу пытался купить разные банки, но безуспешно. Впрочем, от участия в различных финансовых операциях Антонов не отказался и пустился в последние годы «во все тяжкие».

После ареста по «делу банка Советский», Антонов сразу начал сотрудничать со следствием и с тех пор дает показания по разным резонансным делам. В частности, он свидетель по делу о получении взятки полковником Дмитрием Захарченко, по делу Ландромата и другим.