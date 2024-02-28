Драма в Минске: девушке подарили 151 розу не того размера 27 28.02.2024, 14:24

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Она записала несколько возмущенных видео.

Масштаб трагедии минского блогера поймет не каждый: девушке доставили букет из 151 розы от любимого мужчины, пишет «Наша нива». Так почему же она сейчас в бешенстве?

Блогер, ведущая тикток под ником olyadorogaya, записала очень эмоциональное видео:

— 151! Я никогда не понимала букетерий: почему а букет из 151 розы вы пихаете вот такие маляпуськи?! Вы посмотрите, какой он маленький! Я XS размера. Человек, когда заказывает 151 розу, он хочет, чтобы это был огромный, пышный букет.

Ольга добавила, что больше всего ей обидно за мужчин, которые искренне желают сделать любимой приятное: видят на сайте букет из 151 розы (который стоит прилично), заказывают его и думают: «Она никогда таких огромных букетов не получала, теперь она просто будет в шоке!» А блогер получала — поэтому для сравнения выложила фото с букетом из 101 розы правильного, на ее взгляд, размера в качестве доказательства.

Девушка связалась и с магазином, который собирал злосчастный букет.

— Я им написала: «А почему такой маленький букет?!» И они такие: «А мы не знали, что вам нужен был пышный».

Всего за день ролик набрал более 712 тысяч просмотров и около 89 тысяч лайков.

В комментариях выяснилось, что за букет мужчина Ольги заплатил около 200 долларов.

Появились и сотрудницы флористических магазинов — даже из разных стран. Они пытались объяснить, что в ее букете кенийские розы — эти цветы действительно имеют небольшие бутоны, а длина стебля около 40 сантиметров. И вполне логично, что букет из них не получится таким большим, как из эквадорских роз, у которых большие бутоны и толстый стебель длиною около 100 сантиметров. Цены на эти сорта роз тоже очень отличаются.

Кто-то из комментаторов написал, что возлюбленный Ольги просто решил на ней сэкономить: увидел, что один букет из 151 розы стоит гораздо дешевле другого, и заказал первый. Это вызвало волну возмущения у блогерши:

«Как глупо выглядят такие комментарии на фоне того, какой там реально мужчина, которому все равно 100 долларов или 500. Не у всех мужчины алкаши, которые дарят одну розу в целлофане».

Девушка даже записала еще одно видео, чтобы убедить аудиторию, что на ней не могли сэкономить.

— Девушки в комментариях стали писать: «Эквадорская была бы в два раза дороже, если хотели пышный букет». Спасибо, заюш! Не знала. Никогда не получала 101 розы нормальной, представляешь?! Некоторые писали, что мужчина пытался на мне сэкономить. Девушки, дай бог, чтобы на вас так экономили с букетами по 200 долларов!

К слову, в тикток-аккаунте Ольги есть видео с довольно дорогими подарками от любимого. О своем мужчине девушка сообщила: «Он белорус и не старый!»

Интересно, что тот самый букет девушка, похоже, получила в подарок на 14 февраля — и выложила с ним несколько видео в тиктоке. Но вот возмутиться насчет размера решила почему-то через две недели.