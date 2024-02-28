Росатом: Вторая АЭС может появиться на юге Беларуси 5 28.02.2024, 15:28

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Минэнерго Беларуси и России прорабатывают варианты с подачи Лукашенко.

Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Беларуси, заявил РИА Новости генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Лукашенко после полной сдачи в эксплуатацию построенной с участием России Белорусской АЭС выразил пожелание о расширении объемов атомной генерации в стране, напомнил Лихачев на правительственном часе в Госдуме.

— Сейчас два наших Минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей, — сказал Лихачев. — Есть опция построить третий блок на Островце (на площадке Белорусской АЭС. — Прим. ред.). Есть опция построить на юге Беларуси двухблочную атомную электростанцию… Мы готовы и к тому, и к другому варианту.