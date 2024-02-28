СБУ показала уничтожение оккупантов и техники FPV-дронами с тепловизором
- 28.02.2024, 21:01
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Видео.
Служба безопасности Украины показала уничтожение оккупантов с помощью FPV-дронов, в частности, оснащенных тепловизором.
Боевую работу проделали защитники из центра специальных операций «Альфа» СБУ.
СБУ приводит цифры потерь, которые украинские спецназовцы нанесли оккупантам менее чем за месяц:
→ 20 танков;
→ 46 боевых бронемашин;
→ 47 артсистем и три ракетные системы залпового огня;
→ три системы противовоздушной обороны;
→ 16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
→ 265 единиц военного транспорта и две лодки;
→ систему видеонаблюдения «Муром-М»;
→ 119 огневых позиций и вражеских укреплений;
→ шесть складов с боеприпасами и один состав горюче-смазочных материалов;
→ 431 оккупант.
На видео благодаря тепловизионным дронам были поражены две бронемашины с оккупантами на броне, две лодки с захватчиками на борту и два грузовика.
Также показаны поражения техники и артиллерии россиян обычными FPV.