HIMARS уничтожил десятки морпехов РФ на построении во время награждения в Еленовке 6 29.02.2024, 8:21

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Ликвидированы четыре высокопоставленных офицера, комбриг ранен.

Во вторник, 27 февраля, под удар украинского РСЗО HIMARS попало уже третье за февраль скопление российских оккупантов, передает dialog.ua.

На этот раз была разбита часть элитной 155-я бригады морской пехоты ВС РФ из Владивостока. О происшествии первым сообщил ресурс «Досье шпиона».

Удар был нанесен примерно в 19:00 вечера по скоплению российских морпехов в оккупированном поселке Еленовка, что на юго-западе от Донецка. Населенный пункт находится примерно в 13 км от линии фронта.

«Командование проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, отличившихся в СВО. Удар был нанесен двумя ракетами РСЗО HIMARS… Мероприятие проводилось возле памятника неизвестному солдату Великой Отечественной войны. Памятник разрушен», - сообщил ресурс.

По его данным, при атаке 19 российских военных были ликвидированы, еще 12 ранены.

Среди раненых командир 155-й ОБрМП полковник Михаил Гудков. Его заместитель подполковник Кожухов Роман отправляется домой в цинковом гробу. Среди погибших также есть капитан Наиль Шахманов и майор Александр Абилов.

По данным ресурса, командование морпехов РФ было осведомлено, что в районе построения работает беспилотник-разведчик ВСУ. Однако этой информации оно не предало значения.

Информацию подтвердил российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генштабе РФ.

«Подтверждаем информацию о ракетном ударе по построению наших военных. Чтобы не радовать врага, рассказываем только те детали, которые нельзя скрывать… Удар был нанесен по построению (да, снова, это какой-то кошмар ) военных, которых собрали для награждения», - сообщил канал.

Он уточнил, что при ударе 21 российский военный был ликвидирован, еще 37 ранены, из которых 9 - в очень тяжелом состоянии.

О происшествии высказался и предатель Украины Олег Царев. Он заявил, что командиры ВС РФ продолжают выстраивать солдат в шеренги, подставляя их под удары ВСУ.

«Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS по нашим военнослужащим и о последующих потерях. Необучаемые. Подробностей не привожу, чтобы не радовать врага», - пожаловался он.

Отметим, что это уже третье за февраль поражение украинцами скоплений ВС РФ на оккупированных территориях.

Первый случился в начале месяца под Докучаевском. Москва скрывает информацию, однако подробности просочились в Сеть. Под удар могли попасть сотни военных РФ, число ликвидированных и раненых неизвестно.

Второй инцидент был более громким, так как в Сеть были слиты кадры последствий. Тогда HIMARS накрыл крупную группу военных РФ под Волновахой, которых выстроили на полигоне ждать приезда генерала. Предварительно, 68 российских оккупантов там лишились жизней.