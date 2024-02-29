В Генштабе ВСУ подтвердили удар по российским морпехам на построении в Еленовке 29.02.2024, 10:17

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Среди ликвидированных – заместитель командира бригады.

Украинские военнослужащие нанесли огневое поражение по скоплению российских войск во временно оккупированной Еленовке Донецкой области. В результате атаки было ликвидировано 19 захватчиков.

Еще более 10 оккупантов получили ранения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ, украинские воины нанесли ракетный удар по врагу с помощью отечественных реактивных систем залпового огня. В результате удара погибло 19 путинских оккупантов.

Кроме того, в Генштабе отметили, что среди ликвидированных – заместитель командира российского военного подразделения. Также сообщается, что как минимум 12 оккупантов получили ранения.

«Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня. По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения», – говорится в сообщении.