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Россияне прорвались на окраину Орловки, но были выбиты ВСУ

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  • 29.02.2024, 10:39
  • 2,252
Россияне прорвались на окраину Орловки, но были выбиты ВСУ

Сырский раскрыл подробности операции.

Украинские военные выбили российских оккупантов из окраин села Орловка Покровского района Донецкой области.

Об этом рассказал главнокомандующий Александр Сырский, докладывая о первых результатах своей поездки на Донбасс.

В частности, Сырский отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

«Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки», - добавил генерал.

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