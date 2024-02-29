Россияне прорвались на окраину Орловки, но были выбиты ВСУ

Россияне прорвались на окраину Орловки, но были выбиты ВСУ2
- 29.02.2024, 10:39
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Сырский раскрыл подробности операции.
Украинские военные выбили российских оккупантов из окраин села Орловка Покровского района Донецкой области.
Об этом рассказал главнокомандующий Александр Сырский, докладывая о первых результатах своей поездки на Донбасс.
В частности, Сырский отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.
«Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки», - добавил генерал.
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