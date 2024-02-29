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Сырский на Донбассе заявил о просчетах командиров в обороне

  • 29.02.2024, 11:17
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Сырский на Донбассе заявил о просчетах командиров в обороне

Ситуация исправлена.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, находясь на Донбассе, рассказал о просчетах командиров на местах, определенным образом повлиявших на оборону. В то же время, чтобы исправить ситуацию, уже выделены резервы.

Он рассказал, что во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что «непосредственно повлияло на устойчивость обороны по отдельным направлениям».

«Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», - констатировал Сырский.

Ситуация на фронте

Как отметил главнокомандующий ВСУ, враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта, в частности, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровку.

«Продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль. Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТГ «Донецк», в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении», - добавил генерал.

Также Сырский отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

«Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки», - добавил генерал.

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