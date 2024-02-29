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В Крыму прозвучали взрывы

  • 29.02.2024, 17:39
В Крыму прозвучали взрывы

Оккупанты заявляют о сбитии БПЛА.

Днем в четверг, 29 февраля, в оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Российские захватчики заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Местный Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что громко было в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. В сети опубликовали фотографии и видео следов работы противовоздушной обороны в небе.

Вскоре российское Министерство обороны обвинило Украину в атаке БПЛА самолетного типа. Они заявляют, что уничтожили дрон над Крымом около 14:45.

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