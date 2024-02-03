Беспилотники атаковали НПЗ «Лукойл» в Волгограде 11 3.02.2024, 8:34

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После взрывов на заводе вспыхнул мощный пожар.

В России ранним утром 3 февраля прозвучали взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», передают украинские СМИ.

После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщил российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«В Волгограде БПЛА атаковали НПЗ Лукойл. Был взрыв. Площадь пожара свыше 300 кв м», – отмечено в сообщении.

Информацию подтвердили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и российские СМИ.

Согласно сообщениям в местных СМИ, пожар на НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» вспыхнул после удара беспилотника.

«В Волгограде на нефтеперерабатывающий завод упал беспилотник. В результате ЧП на НПЗ начался крупный пожар. Информацию об этом подтвердили сразу несколько источников в экстренных службах и МЧС», – пишет одно из местных изданий.

Очевидцы утверждают, что на территории завода «дым валит столбом».

«Упал беспилотник, вызвали сразу военных, медиков и пожарных. Момента падения никто из оперсотрудников не видел. Но сообщили, что повреждения там серьезные. Людей не было в момент случившегося, пока без жертв», – цитируют местные журналисты рассказ собеседника из экстренных служб.

Издание также получило подтверждение о пожаре в МЧС Волгоградской области.

«В 04:42 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается», – заявили представители МЧС РФ, не упоминая о дронах.

Завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» считается крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн.

Напомним, накануне сообщалось, что РФ потеряла уже 37% экспорта бензина из-за ударов дронов по НПЗ. На 23% упал экспорт дизельного топлива.

В России этой ночью, 3 февраля, снова заявили об атаке беспилотников, зафиксированных в Белгородской и Волгоградской областях. В последней, в частности, в результате происшествия произошел сильный пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.