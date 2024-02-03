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Видеофакт: Российский пехотинец сдался в плен украинскому дрону, чтобы выжить

  • 3.02.2024, 9:52
  • 2,046
Видеофакт: Российский пехотинец сдался в плен украинскому дрону, чтобы выжить

После этого он раскрыл много ценной информации.

На передовой российский пехотинец, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону 128-й ОГШБр. После того как беспилотник метко сбросил гранату в окоп, оккупант показал жестами, что хочет сдаться.

Видео из дрона опубликовали в Telegram-канале 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Уже в плену россиянин рассказал, что на этот участок фронта включительно с ним прислали 40 оккупантов. Их всех разнесли ВСУ.

После точного прилета гранаты в окоп российский боец понял, что у него есть два варианта: погибнуть или сдаться в плен и остаться живым. Он выбрал последнее и жестами показал беспилотнику, что сдается, и отправился к украинским позициям, следуя за дроном. В ходе допроса он раскрыл много ценной информации, включая личный состав и орудие своего подразделения.

Так, украинские штурмовики получили полезную информацию и пополнение для дальнейших обменов пленными.

«В результате операции все остались довольны – и россиянин, уцелевший и сейчас находящийся в безопасности, и украинские штурмовики, получившие ценную информацию и пополнение для обменного фонда пленными. Военные технологии в действии!» – пишут воины.

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