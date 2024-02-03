Ближайшее окружение подставило Лукашенко 2 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

3.02.2024, 9:59

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Идиотизм диктатора выставили на всеобщее обозрение.

На днях приближенный к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» опубликовал следующую информацию:

«Ровно год назад, 31 января 2023, Лукашенко передал белорусскую сельскохозяйственную технику зимбабвийским аграриям и обещал помогать этой стране впредь: «Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не беларусские тракторы, а американские и немецкие».

Для справки: Беларусь уже поставила в Зимбабве более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. В ближайшие годы зимбабвийские крестьяне получат 3 тысячи тракторов и 80 комбайнов».

Проверив достоверность указанных данных в отрытых источниках, не составляет большого труда обнаружить, что «Пул первого» занимается откровенной манипуляцией, вводя читателей в заблуждение.

Беларусь «уже» поставила в Зимбабве более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов? Да, но есть нюанс: это произошло до (!) визита Лукашенко в Зимбабве, а не после. Тракторы и комбайны отправляли в Африку с 2020-го на протяжении нескольких лет (кстати, не сообщается, были ли эти поставки прибыльными).

Второй момент: «в ближайшие годы зимбабвийские крестьяне получат 3 тысячи тракторов и 80 комбайнов». Почти то же обещал сам Лукашенко при визите в Зимбабве: поставить более 3,7 тыс. единиц тракторной техники и 60 комбайнов «в течение ближайших полутора лет». То есть прошел год c визита правителя, а ситуация существенно не изменилась. Более того, о сроках, обозначенных Лукашенко, «забыли».

Экономическое сотрудничество с этой страной до сих пор не может сдвинуться с мертвой точки. 31 января этого года Минпром Беларуси и министерство промышленности и торговли Зимбабве подписали «меморандум о сотрудничестве». Министр Александр Рогожник уверяет, что «это только начало».

Блин, почему ему никто не сказал, что его шеф еще год назад обо всем «договорился»?

В условиях западных санкций желание властей найти новые рынки сбыта можно понять. Особенно их интересуют страны, где о их репутации не очень хорошо знают. Но в этом стремлении руководство страны, кажется, не учитывает, что на примерно то же надеются их новые «партнеры»: в том числе на то, что в Минске пока не слишком хорошо осведомлены об их уровне коррумпированности, неплатежеспособности и безответственности.

Налаживать сотрудничество с Зимбабве, которая получает зерно в виде гуманитарной помощи, где экономика в «свободном падении» и крупнейшая в мире инфляция – идиотизм? Лукашенко считает, что нет.

Белорусская пропаганда так хочет подыграть Лукашенко, что без всякий оснований использует утверждения о его поездке в Зимбабве в виде высказываний «исторический визит» (ей богу, так и пишут) и «сказал – сделал». Но в реальности все наоборот: правитель пообещал – и не сделал.

Может быть, об авантюре годичной давности уже и забыли, но благодаря «Пулу первого» появился повод о ней вспомнить.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»