Момент удара беспилотника по НПЗ в Волгограде показали на видео 1 3.02.2024, 10:04

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По словам местных жителей, перед началом пожара было слышно два взрыва.

Сегодня ночью после атаки БПЛА разгорелся сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Атаку беспилотника и пожар на предприятии подтвердил губернатор Волгоградской области Бочаров. Он заявил, что «БПЛА был сбит средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы», после чего дрон упал на территорию НПЗ.

По словам местных жителей, перед началом пожара было слышно два взрыва: первый в 4:23, а второй примерно через полчаса.

Позже в сети появилось видео атаки беспилотника на НПЗ в Волгограде.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении ночью средствами ПВО 4 украинских БПЛА над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над Волгоградской, еще одного беспилотника над Ростовской областью.