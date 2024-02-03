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Двух граждан Беларуси эвакуировали из Судана

  • 3.02.2024, 10:07
Двух граждан Беларуси эвакуировали из Судана

Подробностей пока немного.

Двух граждан Беларуси эвакуировали из Судана. Об этом сообщили в приближенном к пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства телеграм-канале «Глас МИДа».

«Сегодня ночью в Москву прилетели молодые граждане Беларуси, парень и девушка, которых успешно эвакуировали из Судана при содействии посольства Беларуси в Египте и иных белорусских заинтересованных», — рассказали в дипведомстве.

Подробностей пока немного. Утверждается, что операция по возвращению на родину белорусов длилась чуть больше двух недель.

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