В России запаниковали из-за атаки дронов на Воронеж 4 3.02.2024, 11:17

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В городе раздался взрыв.

В российском городе Воронеж этой ночью был слышен взрыв и работали системы противовоздушной обороны. Причиной стала якобы атака беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева и местные паблики.

Российская сторона утверждает, что дрон был зафиксирован и ликвидирован «очередными средствами ПВО» на подлете к Воронежу.

В налете беспилотника чиновник традиционно винит Украину.

По словам местного губернатора, предварительно «пострадавших и разрушений на земле нет».

«Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», - добавил он.

Напомним, что в России ранним утром 3 февраля прозвучали взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод «Лукойл». После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар.