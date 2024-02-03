Найдены грибы, обладающие мощными противораковыми свойствами 1 3.02.2024, 11:54

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Их следует добавить в свой рацион.

Оказывается, некоторые виды грибов обладают противораковыми свойствами. Последние исследования ученых из Португалии это подтверждают. Поэтому обязательно добавьте их в свой рацион.

Ученые из Португалии выяснили, что шампиньоны и белые грибы отличаются от других грибов наличием противораковых свойств. Результаты их исследований были опубликованы на Medical Science Forum.

В ходе исследования ученые изучали микроРНК собранных и высушенных белых грибов, либо Boletus edulis, и шампиньонов, либо Agaricus bisporus, используя анионообменную хроматографию. Это особый метод, подразумевающий разделение веществ (их полярных молекул и ионов) в зависимости от заряда с помощью ионообменной смолы.

Анионообменная хроматография позволяет произвести качественное и количественное определение качества и чистоты реактивов, лекарственных препаратов, очистить антибиотики и белковые сочетания от возможных примесей.

Чтобы оценить потенциальную противораковую активность этих видов грибов, их сравнили с такой же в лисичках или Cantharellus cibarius. Ведь раньше с помощью другого исследования было установлено, что лисички помогают угнетать раковую активность. Поэтому эти грибы нужно употреблять по онкологии.

Как обнаружили ученые, микроРНК белых грибов и шампиньонов содержат уникальные части (BEDA и BEDB в белых грибах и ABIA в шампиньонах). Оценивая их эффективность как опухолевых супрессоров, ученые пришли к выводу, что ABIA способны снижать жизнеспособность раковых клеток при концентрации 50 мкг/мл. А вот высшие дозы этих частей могут сильнее ингибировать рак, но они также цитотоксические и для нормальных клеток.

Фракции BEDB также продемонстрировали противораковые свойства.

Авторы работы отмечают, что нужно проводить дальнейшие исследования для выявления точных механизмов, лежащих в основе противоопухолевой деятельности некоторых видов грибов.