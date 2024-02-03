Удар по крупнейшему НПЗ в Волгограде: что уничтожили беспилотники 2 3.02.2024, 12:18

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Работа завода парализована на долгое время.

При ударе БПЛА ночью по заводу «Лукойл» в российском Волгограде, предварительно, было повреждено дорогостоящее оборудование.

Работа нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», предположительно, парализована на долгое время. Ударом БПЛА этой ночью уничтожено важное оборудование.

Такой информацией поделился российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает Диалог.UA.

«Один из дронов попал в крупный резервуар для хранения нефтепродуктов. Именно это и привело к масштабному пожару, тушить который пришлось на протяжении нескольких часов. Однако был и второй беспилотник, который, к сожалению, тоже долетел до нефтебазы. Он повредил насосную станцию. Наши собеседники отмечают, что работа нефтебазы будет парализована на некоторое время», - сообщил российский ресурс.

Он предполагает, что работа российского НПЗ будет парализована как минимум на несколько недель, а возможно, и дольше.

Канал также уверяет, что в результате атаки якобы двое сотрудников НПЗ считаются пропавшими без вести. Согласно официальной версии, пострадавших нет.

Также отмечено, что из-за вставшего завода могут начаться проблемы у оккупационной армии РФ.

«Это создает проблемы для нашей армии, ведь нефтебаза «Лукойла» в Волгограде использовалась для поставок топлива нашим военным в зону «СВО» и не только», - пишет телеграм-канал.