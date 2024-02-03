В Минске младенец умер от асфиксии 4 3.02.2024, 14:13

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Медики отказались делать кесарево.

Здоровая беременность закончилась трагедией. В 5-м родильном доме Минска врачи не стали вовремя делать роженице кесарево — девочка получила тяжелую асфиксию и умерла на следующий день.

Теперь ее мать требует разобраться в ситуации и наказать виновных.

— Не пила, не курила, выполняла все рекомендации женской консультации, пришла в роддом в назначенный день, — говорит женщина на недавно появившемся в инстаграме видео.

Для 31-летней Екатерины Сухоруковой это была первая беременность, она протекала без осложнений. Роды не начались сами, поэтому женщина приехала в роддом в день, который был назначен ей для плановой госпитализации — 15 января. Срок беременности составлял 41 неделю и 1 день, плод был довольно большим — более 4 килограммов. Однако роженице сказали, что показаний для кесарева сечения нет.

В течение двух дней медики пытались стимулировать начало родов специальными таблетками, но это не сработало. Тогда Дмитрий Кашицкий, заведующий акушерским обсервационным отделением, предложил женщине стимулировать родовой процесс специальным гелем. Она согласилась, но вскоре пожалела об этом решении. Сильные схватки (такие, какие бывают при естественном процессе в самом конце родов) начались практически сразу же.

— Около 14:30 я буквально валялась на полу. Кардиотокографию записывали с трудом, от силы минут 10. Я точно помню, что у малышки была тахикардия. Мне говорили, что это нормально. Практически до самого конца родов ребенок не опускался в родовые пути. Хотя ребенка пытались опустить, акушерка давила мне на живот. Мы так и не поняли, опустилась в итоге малышка в таз или нет.

Через несколько часов медики увидели зеленые воды. Но и в этот момент не стали делать женщине кесарево. Ближе к ночи схватки стали угасать, вытаскивать ребенка пришлось вакуумом. Младенец не заплакал.

— Заведующий родильным блоком Валерий Рутковский сказал, что тонус хороший, хотя детский реаниматолог сказал, что ничего хорошего нет. Ребенка сразу стали реанимировать. Малышка успела открыть и закрыть глазки. В 3 часа ночи мне сообщили о кровотечении в легком. Позже была остановка сердца — его удалось запустить. Вторую остановку сердца, она, к сожалению, не пережила. Ребенок был полностью на аппарате, требовалось 99% кислорода. У меня один вопрос: если все было в порядке, так почему такой результат? Почему не было пересмотра в сторону кесарева сечения? Уверена, ребенок был бы жив.

Дочь, прожившую всего несколько часов, женщина назвала Василисой. Причиной ее смерти обозначена тяжелая асфиксия — говоря простым языком, девочка долго была без кислорода.

В комментариях к видео некоторые женщины пишут, что также сталкивались с отказом делать кесарево в белорусских роддомах, из-за чего у детей была асфиксия разной степени. В лучшем случае потом ребенку требовалась длительная реабилитация.