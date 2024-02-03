Топ-5 фильмов, которые основаны на реальных событиях 3.02.2024, 17:04

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Все они вышли в прошлом году.

Bar24 собрал топ кинокартин, сюжеты которых взяты из реальной жизни, ведь она полна неожиданных поворотов и удивительных историй. Все картины вышли в 2023 году.

«Тетрис»

Страна: Великобритания, США

Жанр: биография, драма, триллер

Увидев в 1988 году на выставке в Лас-Вегасе видеоигру «Тетрис», созданную советским программистом Алексеем Пажитновым, предприниматель Хенк Роджерс тут же купил права на дистрибуцию игры в Японии, так как распространение в остальном мире уже принадлежало компании Mirrorsoft. Ушлый бизнесмен также сумел договориться о сотрудничестве с компанией Nintendo, а когда та собралась выпускать революционное устройство Game Boy, Хенк решает сам отправиться в Москву, чтобы лицензировать популярную игру на новой игровой системе.

«Переговорщик»

Страна: Корея Южная

Жанр: боевик, криминал

2017 год, Афганистан. 23 корейских туриста взяты в заложники одной из самых опасных террористических группировок мира. На спасение граждан отправлен высокопоставленный дипломат вместе с профессиональным переговорщиком. Рискуя собственными жизнями, они пытаются во что бы то ни стало спасти заложников и вытащить их из смертельного плена.

«Наполеон»

Страна: США

Жанр: биография, военный, драма, история

Оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное, безжалостное восхождение к престолу, рассматриваемый через призму его захватывающих и часто неустойчивых отношений со своей женой и единственной настоящей любовью, Жозефиной.

Кокаиновый медведь

Страна: США

Жанр: триллер, комедия

1985 год. Из пролетающего над лесами штата Джорджия самолёта наркокурьер выбрасывает несколько пакетов кокаина, часть из них находит барибал и съедает содержимое. Животное приходит в неистовство, и теперь всем туристам, рейнджерам и случайно попавшимся ему на пути бедолагам сильно не поздоровится.

Дурные деньги

Страна: США

Жанр: биография, комедия, драма

Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-Стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке. Но однажды обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав дурные деньги.