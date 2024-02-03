Что известно о расстрелянном в РФ пилоте Ту-95 4 3.02.2024, 19:15

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Стегачев «тренировался» бомбить в Сирии.

Расстрелянный в России пилот бомбардировщика Ту-95 Олег Стегачев был в числе российских пилотов, которые бомбили гражданское население в Сирии, передает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

«Если началась охота спецслужб на российских военных преступников, то она непременно продолжится", - констатируют расследователи.

Отмечается, что InformNapalm с 2015 года излагал данные российских пилотов, которые фактически тренировались в Сирии убивать гражданских и бомбить объекты гражданской инфраструктуры.

- Уже тогда мы писали, что это их подготовка к Украине и их нужно начать уничтожать, но переводы на арабский язык не дали значительного результата. Сирийцы не смогли им отомстить за своих родных. Хотя россияне сначала и боялись мести, но потом расслабились. Почти два года российская авиация также участвует в обстрелах Украины, запускает смертоносные ракеты по гражданским объектам. Почти два года они не боялись, что их достанут в тылу, но все меняется. Их начинают доставать. Потому что легче убить пилота, чем ждать, пока он запустит ракеты, - говорится в сообщении.

Позже в сообществе добавили, что это очень простая и логическая формула, которую нужно масштабировать:

- Дешевле нанять киллера, который ликвидирует узкоспециализированного специалиста, чем пытаться сбить уже в воздухе ракеты… Сам факт такой охоты и периодические новости с успехами уже станет поводом для других пилотов отказываться от выполнения преступных приказов или искать пути для побега вместе с самолетами в сторону Украины….

Кроме того, указывается, что в 2015 году информация о списках российских пилотов, бомбивших Сирию, выходила даже в Bild и Al Arabia: «Но тогда была другая ситуация в мире, и русскую армию еще боялись. Сейчас на примере действий украинских спецслужб в игру с охотой на российских пилотов могут вступить и сирийцы. Главное, показать пример».

Еще отмечается, что, вероятно, российским пропагандистам дали команду «гасить пламя», умалять важность расстрела летчика, «чтобы удержать остальных пилотов от паники», что на них началась охота украинских спецслужб.

Напомним, днем 3 февраля Главное управления разведки Минобороны Украины сообщило, что в России расстреляли пилота Ту-95 Олега Стегачева, который находится в базе украинского «Миротворца» и считается военным преступником.

Согласно расследованию компании Molfar, Олег Стегачев - пилот Ту-95МС «Воркута», живущий в Энгельсе.

РосСМИ писали, что в ночь на 3 февраля жители Энгельса сообщали о звуках стрельбы в центре города. По некоторым сообщениям, на месте стрельбы видели раненого.