Какие новые возможности откроют «супербомбы» GLSDB для ВСУ 1 3.02.2024, 19:28

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Украина рассчитывает на большую поставку.

Украинские военные уже в ближайшее время получат долгожданные американские бомбы GLSDB. У них есть ряд преимуществ, которые невозможно переоценить на поле боя.

Важным аспектом является количество авиабомб GLSDB, которые предоставят Украине. Вероятнее всего, ВСУ смогут рассчитывать на большую поставку. Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал Давид Шарп – военный обозреватель, Израиль.

Преимущества GLSDB

- То, что Украина получила GLSDB и реальную возможность наносить удары на 150 километров, – очень важный момент. Я считаю, что переоценить это невозможно, потому что речь идет о высокоточном оружии с дальностью, с которой у Украины были ограниченные возможности, – подчеркнул Давид Шарп.

Если же ракеты до HIMARS более или менее неплохо покрывали дальность до 85 километров, то сегодня у Украины появилась возможность покрывать дальностью фактически всю континентальную оккупированную территорию.

- Вся континентальная оккупированная территория теперь под ударом, даже север Крыма, чего не было раньше. Конечно, можно было использовать Storm Shadow/SCALP, но были ограничения или по количеству, или по точности. Кроме того, ракеты Storm Shadow специфические по своим характеристикам, они не для всех целей подходят, – объяснил военный обозреватель.

К тому же у Украины было не так уж и много этих британских и французских ракет. Ситуация с GLSDB – совсем другая.

- GLSDB – это очень важный инструмент, их потенциально можно поставить Украине очень много – есть десятки тысяч этих бомб на складах и множество двигателей для ракет, из которых этот боеприпас вставляют, – отметил Шарп.

Кроме того, их доставляют Украине по ранее проплаченным контрактам. Они были в тех пакетах, которые сейчас не зависят от Конгресса США.

Неизведанные возможности для Украины

Поэтому теперь все упирается в количество – в противовес ATACMS и Storm Shadow, где количественный потенциал был очень небольшим, с GLSDB другая ситуация. Другим важным моментом является разведывательная информация.

- Когда ты бьешь на глубину 100 – 140 километров, ты должен знать координаты цели с ювелирной точностью в режиме реального времени. Если это здание – то понятно, что координаты известны. Но если речь идет о технике, которая движется, – тогда на первую роль выходит разведка, – заметил военный обозреватель.

Интересно также, что эту систему используют с установок HIMARS, то есть она не требует фактически никакого дополнительного обучения и не привязана к самолетам, как, например, Storm Shadow.

- Это дает Украине массу новых возможностей. Но надо понимать, это не то, что появившись на фронте, будет двигать войну. Это важный инструмент в пазле украинских возможностей и серьезная проблема для России, – добавил Шарп.

Не стоит впадать в эйфорию от поставок любого нового вооружения, даже если речь идет о тех же F-18, которые должны передать Украине. Войну выигрывает не конкретное вооружение, но комплекс многих факторов.

GLSDB для Украины: что известно

Украина ожидала поставки бомб GLSDB еще до конца 2023 года. Однако США отложили поставки дальнобойных авиабомб на 2024 год. Главная причина заключалась в том, что это экспериментальное оружие. В начале декабря 2023 года (с опозданием) только начались полигонные испытания.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд недавно посетила Киев. На брифинге 31 января она рассказала, что американские бомбы GLSDB уже направляются в ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это бомба наземного запуска, огромное преимущество которой – дальность применения. К тому же эти авиабомбы летят по баллистической траектории и являются высокоточными.