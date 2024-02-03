ВСУ разбили колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой 3.02.2024, 19:53

Колонна направлялась на штурм украинских позиций.

Украинские военные из 72-й отдельной механизированной бригады уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая направлялась на штурм позиций ВСУ возле Новомихайловки.

«Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, но все равно - каждый раз, когда такое случается, мы счастливы как никогда», - отметили бойцы бригады в описании к видео, которое опубликовали в Facebook.

На видео также можно увидеть, как во время движения два российских танка не смогли поделить дорогу, в результате чего один из них был выведен из строя и позже добит украинским дроном.