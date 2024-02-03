Тайвань в 15 раз повысил штрафы за обход санкций в торговле с Беларусью и РФ 4 3.02.2024, 20:18

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Министерство экономики Тайваня обратилась к производителям.

Торговое управление Министерства экономики Тайваня в 15 раз увеличило жестокость наказания за незаконный экспорт в Беларусь и Россию. Как передает «Белсат», об этом министерство сообщило на своем сайте.

Местным компаниям, поставляющим свою продукцию в обход санкций, теперь грозит штраф в размере около 140 тысяч долларов.

Министерство также попросило производителей разорвать связи и подтвердить запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Беларусь, напомнив о требовании декларировать конечного покупателя при продаже товаров через рискованные третьи страны (Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, страны Центральной Азии и другие).

Власти Тайваня подчеркивают, что от международной репутации тайваньских бизнесменов зависят будущие глобальные продажи.

Причиной для новых ограничений стала информация о том, что российский производитель оружия использовал перевалку в третью страну товаров для переоборудования тайваньских станков с целью наращивания военного производства.

Напомним, Тайвань ввел санкции в 2022 году против Беларуси и России за участие их властей в войне против Украины. В частности, под ограничение поставок попали телекоммуникационное оборудование, процессоры, чипы памяти, частотно-регулируемые приводы двойного назначения, оборудование для производства полупроводников. Этот список периодически увеличивается. Например, с 25 января 2024 года власти Тайваня расширили ограничения на экспорт 45 видов товаров в Беларусь и Россию.

Тем временем власти Беларуси 13 января заявили, что не признают самостоятельность Тайваня и твердо поддерживают «принцип «одного Китая», который является залогом стабильности и устойчивого развития всего региона».