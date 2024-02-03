Путин засуетился 1 3.02.2024, 20:45

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Украинские войска все активнее и чаще наносят удары по российской территории.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявление президента РФ Путина о том, что он хочет создать «демилитаризованную зону» на территории Украины, чтобы избежать ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Демилитаризованную зону» обязательно организуют по итогам войны Украины с Россией, она будет находиться на территории страны-агрессора. В этом вопросе должен соблюдаться паритет, и демилитаризация должна касаться и территорий России.

Путин стал поднимать этот вопрос, потому что украинские войска все чаще наносят удары по объектам инфраструктуры на территории РФ. Об этом сегодня, 3 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал изветный украинский политолог Владимир Фесенко.

«Рано или поздно, когда будут переговоры о завершении войны, военных действий, тема безопасности, прекращения военных действий, в том числе и обстрелов территории России и Украины, будет обсуждаться. Тут надо принимать во внимание и вопрос об обстрелах российской территории. Чего так Путин засуетился? Потому что украинские войска все активнее и чаще масштабно наносят удары по российской территории. Поэтому Путин вынужден поднимать эту тему», — сказал он.

Путин и в дальнейшем будет продвигать тему «демилитаризации территорий», поэтому украинским политикам необходимо отвечать жестко, принципиально и напоминать, что продвигая подобного рода инициативы, необходимо соблюдать паритет.

«Тема обеспечения безопасности вдоль границ, как правило, поднимается во время переговоров. Путин поднимал тему демилитаризованных зон, еще когда были переговоры в Стамбуле в марте 2022 года. То, что Путин ее заявил, означает, что Россией в перспективе эта тема будет подниматься, и Путин ее будет продвигать. Поэтому его надо ставить на место», — подчеркнул Фесенко.