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РФ готовит массовое заселение захваченных территорий Украины, в том числе и белорусами

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  • 3.02.2024, 21:31
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РФ готовит массовое заселение захваченных территорий Украины, в том числе и белорусами
Иван Федоров
Фото: Getty Images

Об этом заявил мэр Мелитополя.

Россия запланировала массовое заселение оккупированной части Запорожской области своими гражданами. Таким образом, они хотят «погасить» украинское сопротивление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, в планах Кремля заселение оккупированных территорий не только россиянами, но и жителями Беларуси и Казахстана. Этот план россиян, призванный на противодействие украинскому сопротивлению, получил название «Запорожская целина».

«Они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ. Они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в украинских захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы», - объяснил Федоров.

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