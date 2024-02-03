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ВСУ научились отслеживать российские «Ланцеты»

  • 3.02.2024, 22:15
  • 3,536
ВСУ научились отслеживать российские «Ланцеты»

Один из них уже уничтожила украинская бригада «Магура».

Пока еще редкое видео опубликовала украинская 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Ее бойцы с помощью анализатора, ищущего сигнал от БПЛА, смогли определить местонахождение российского беспилотника «Ланцета» и открыть по нему огонь, пишет «Униан».

Впрочем, судя по кадрам, сбит он был все-таки не из стрелкового оружия, а с помощью шведского универсального ПЗРК Rbs70, который предназначен как раз для поражения низколетящих воздушных целей.

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